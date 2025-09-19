Francia con l' instabilità politica è a rischio anche il sogno di Macron di trainare l' AI in Europa
Sébastien Lecornu è stato nominato settimo primo ministro di Emmanuel Macron. In una Francia segnata dalla crisi politica, gli investimenti (anche nel campo dell’IA) ne risentono e nel paese si dibatte del futuro dei giovani. 🔗 Leggi su Wired.it
La Francia nel Caos https://progetto-radici.it/2025/09/17/la-francia-nel-caos/… Continua la Crisi Politica del Presidente Francese Macron Non si placano i disordini e l'instabilità politica in Francia. A seguito delle dimissioni del Primo Ministro Bayrou (ht 17 Sett
La caduta del Governo Bayrou, sfiduciato dall'Assemblea nazionale, apre una fase di forte instabilità politica in Francia. Al suo posto Emmanuel Macron ha nominato premier Sébastien Lecornu, incaricato di ricostruire una maggioranza e rilanciare il piano di r
Francia tra crisi politica e rischio recessione: Bayrou affronta la sfiducia su piano da 44 miliardi - La terza possibile crisi di governo in un anno mette la Francia a rischio per l'innalzamento dei costi del debito pubblico. it.euronews.com scrive
Francia, Corte dei conti boccia politica migratoria “Inefficiente”/ “Cooperazione con Italia limitata” - Francia, Corte dei conti boccia la politica migratoria perché "inefficiente". Da ilsussidiario.net