**Francia | agenzia Dbrs taglia rating ad AA prospettive stabili**
Roma, 19 set. - (Adnkronos) - - Dopo quello dell'agenzia Fitch arriva un nuovo downgrade per il rating della Francia: infatti l'agenzia Dbrs ha declassato di un livello il rating a lungo termine della Repubblica Francese portandolo da AA (alto) ad AA e modificando le prospettive da Negative a Stabili. Alla base della decisione - si spiega in una nota - la convinzione dell'agenzia che il percorso di consolidamento dei conti pubblici della Francia sarà più graduale di quanto previsto nel Piano presentato a ottobre 2024 per via dei problemi posti dalla crescente frammentazione politica interna. DBRS ritiene che questo contesto politico e la crescente instabilità del governo limitino l'efficacia delle impostazioni di politica fiscale con "elevati rischi di esecuzione per quanto riguarda la capacità della Francia di raggiungere i propri obiettivi di bilancio nei prossimi anni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
TASS (TELEGRAM) * FRANCIA: «500 MILA PERSONE IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO I PIANI DEL GOVERNO DI TAGLIO SPESA SOCIALE» - X Vai su X
