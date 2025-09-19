Francesco De Gregori pubblica la riedizione dell’album Rimmel per i 50 anni
Francesco De Gregori pubblica la riedizione di Rimmel, un viaggio sonoro rinnovato che esalta ogni sfumatura dell’album originale uscito nel 1975. In occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della pubblicazione di Rimmel, è uscita oggi, venerdì 19 settembre, la riedizione del quarto album in studio di Francesco De Gregori, divenuto una pietra miliare. Un viaggio sonoro rinnovato, che esalta ogni sfumatura dell’album del 1975 che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel. La riedizione (Sony Music) è disponibile nelle seguenti versioni: LP 180gr Clear e LP 180gr Black, entrambi a 192KHz per una qualità audio superiore, CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
