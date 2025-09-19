La cesenate Francesca Bellettini è la nuova ceo e presidente di Gucci, marchio di punta del gruppo del lusso Kering. A seguito della diffusione della notizia, arriva la nota di congratulazioni a firma del Sindaco Enzo Lattuca. "A nome mio e dell’Amministrazione comunale – dice Lattuca – esprimo sincere congratulazioni a Francesca Bellettini per l’importante nomina a Presidente e Ceo di Gucci, marchio simbolo dell’eccellenza del made in Italy nel mondo. Questo nuovo incarico rappresenta un riconoscimento al suo talento, alla sua visione e alla sua straordinaria carriera nel mondo della moda e dell’imprenditoria, ma anche un motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra città che Francesca continua a rappresentare in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Francesca al top di Gucci ci riempie di orgoglio"