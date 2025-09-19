Fra 140 giorni Milano-Cortina Coventry Grande impegno Italia
La presidente del Cio "Unificare i popoli fa parte del nostro movimento" MILANO - Centoquaranta giorni al via dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Kirsty Coventry, presidente del Cio, alla prima apparizione in Italia, ha fatto una rassegna dei temi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Road to Milano Cortina 2026: prime volte e novità... olimpiche - Ecco cos'è successo nell'ultima settimana L'atmosfera delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali diventa suggestiva. Da adnkronos.com
Coordinamento verso Milano Cortina 2026: la Commissione del CIO valuta i progressi a 143 giorni dall’avvio - La commissione di coordinamento del Cio verifica lo stato dei preparativi per Milano cortina 2026 tra sopralluoghi, incontri e attenzione alla sicurezza a meno di cinque mesi dall’inizio dei giochi ol ... Scrive gaeta.it