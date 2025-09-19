Fotovoltaico galleggiante nel Lago di Lesina | ' no' del Consiglio comunale ma spunta una terza istanza

Spunta una terza istanza di concessione demaniale, che sarebbe pre-esistente e risalente al 2023, per l’installazione di un impianto fotovoltaico di tipo floating nel Lago di Lesina. A lanciare la ‘bomba’ in Consiglio comunale è stato l’ex candidato sindaco della civica Nuova Lesina Antonio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

