Fotovoltaico galleggiante nel Lago di Lesina | ' no' del Consiglio comunale ma spunta una terza istanza

Spunta una terza istanza di concessione demaniale, che sarebbe pre-esistente e risalente al 2023, per l’installazione di un impianto fotovoltaico di tipo floating nel Lago di Lesina. A lanciare la ‘bomba’ in Consiglio comunale è stato l’ex candidato sindaco della civica Nuova Lesina Antonio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: fotovoltaico - galleggiante

Fotovoltaico galleggiante nel Lago di Lesina: pronti due progetti

Oggi in Val di Susa, inauguriamo un progetto innovativo e unico nel suo genere: il sistema di desedimentazione continua integrato con il nostro primo impianto fotovoltaico galleggiante nel mondo. Questo sistema viene alimentato dai pannelli solari flottanti e - X Vai su X

Venerdì 19 settembre ?Pedalata “Il sole incontra l’acqua” presso i luoghi dell’energia Promossa da ENEL e il Comune di Venaus, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’estensione con nuovo impianto fotovoltaico galleggiante da 1MW a 2M Vai su Facebook

Fotovoltaico galleggiante nel Lago di Lesina: 'no' del Consiglio comunale, ma spunta una terza istanza; Fotovoltaico sul lago, 'Lesina Futura': Grazie alla nostra insistenza i cittadini hanno avuto chiarezza; No al fotovoltaico nel Lago di Lesina, parola al Consiglio: “Risvolti ambientali distruttivi”.

CHIAREZZA Fotovoltaico sul lago, ‘Lesina Futura’: “Grazie alla nostra insistenza i cittadini hanno avuto chiarezza” - Il Consiglio comunale di ieri ha segnato un passaggio cruciale nella vicenda delle concessioni per gli impianti di fotovoltaico galleggiante ... Scrive statoquotidiano.it

Lesina, resistenze agli impianti fotovoltaici galleggianti sul Lago - Lesina Futura presenta richiesta di Consiglio Comunale monotematico e proposta di deliberazione: ‘No agli impianti fotovoltaici galleggianti sul Lago ... Segnala affaritaliani.it