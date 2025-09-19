Fotografo morto a Milano il racconto del figlio | Ho tentato di salvarlo non credo che qualcuno possa averlo ucciso
Gli inquirenti cercano riscontri al racconto del 44enne. Padre e figlio lavoravano insieme. Spunta negli archivi delle forze dell'ordine una lite tra i due nel 2019. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: fotografo - morto
Morto Salvatore Giglio, la Juve piange la scomparsa del suo storico fotografo: dallo scatto di Platini disteso alle oltre mille partite al seguito dei bianconeri
È morto Salvatore Giglio, lo storico fotografo della Juve aveva 77 anni: suo l’iconico scatto di Platini
E' morto Salvatore Giglio, il fotografo palermitano della Juventus autore dello scatto più famoso a Platini
Maurizio Rebuzzini, morto il fotografo trovato in fin di vita: s’indaga per omicidio - la Repubblica - X Vai su X
Tg3. . Trovato in fin di vita davanti al suo studio, e poi morto in ospedale. Per la fine del fotografo Maurizio Rebuzzini si indaga per omicidio. Jari Pilati per il Tg3 delle 19 del 18 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Morto a Milano Maurizio Rebuzzini, critico fotografico ed ex docente della Cattolica. Si indaga per omicidio; Maurizio Rebuzzini, chi era il fotografo morto a Milano. Direttore di Fotographia e curatore, la sua storia; Maurizio Rebuzzini morto a Milano, indagini per omicidio sul fotografo 74enne ex docente alla Cattolica.
Fotografo Rebuzzini morto a Milano, ipotesi omicidio: segni compatibili con uno strangolamento - Maurizio Rebuzzini è stato trasportato in arresto cardiaco all'ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto. Secondo rainews.it
Fotografo morto in ospedale a Milano, si indaga per omicidio - Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni, è stato trovato dal figlio in fin di vita sul ballatoio di casa. Segnala ansa.it