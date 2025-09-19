Fotografia ferite e speranza | il mondo narrativo di Sara Fruner

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono libri che non si limitano a raccontare una storia, ma che sembrano nascere da una domanda antica, impossibile da mettere a tacere: come si fa a dare forma al dolore? Da secoli l’arte tenta di rispondere, con tele, sculture, parole, fotografie. Perché la ferita, se attraversata, può diventare linguaggio, e il buio, se accolto, può rivelare una luce. È intorno a questa tensione che si muove la scrittura di Sara Fruner, poetessa e docente, che nel suo ultimo romanzo La luce laggiù (Neri Pozza) scava nella memoria, nelle relazioni familiari, nell’inquietudine di chi cerca un senso tra i ricordi e le perdite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

