Fossacesia viale San Giovanni in Venere al buio | colpa delle formiche
Un guasto ripetuto e apparentemente inspiegabile all’impianto di illuminazione pubblica su viale San Giovanni in Venere, a Fossacesia, ha avuto un colpevole del tutto inaspettato: le formiche.A raccontarlo è stato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che ha spiegato con un pizzico di ironia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: fossacesia - viale
E’ stato individuato uno spazio davanti alla palestra frequentata da tanti ragazzi: un segnale chiaro per creare un punto di riferimento che richiami alla memoria il sacrificio di Willy Monteiro Duarte e i valori in cui ha creduto #fossacesia #willy #piazza #memori - facebook.com Vai su Facebook
Fossacesia, viale San Giovanni in Venere al buio: colpa delle formiche; FOSSACESIA: IN FASE CONCLUSIVA LA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE PER L'ABBAZIA DI SAN GIOVANNI; Fossacesia, nuovo volto per il viale per San Giovanni in Venere.
Fossacesia aderisce a "Puliamo il mondo": in diretta su Rai 1 con il progetto “Infinita Bellezza” e la runner Ivana Di Martino - L’appuntamento è per venerdì, nella Via Verde della Costa dei Trabocchi, davanti alla vecchia stazione ferroviaria, con collegamento in diretta su Rai 1 durante la trasmissione Unomattina ... Lo riporta chietitoday.it
Fossacesia illumina San Donato per salute e solidarietà - Il Comune di Fossacesia illumina la Chiesa di San Donato per le giornate nazionali sulla sicurezza delle cure e sulla SLA ... Riporta abruzzonews.eu