Fortitudo presentate le nuove maglie

Bologna, 19 settembre 2025 – L’orgoglio di rappresentare un popolo, la determinazione di chi vuol iniziare nel migliore dei modi la propria stagione e la voglia di riportare società, squadra, tifosi dove meritano, nell’olimpo del basket. La Fortitudo sogna e lo fa indossando le nuove casacche, ufficialmente presentate al Circolo Bononia, in via Castiglione 1. Sulle divise ufficiali, realizzate dallo sponsor tecnico Joma, capeggia il logo Flats Service, a conferma dell’impegno di Matteo Gentilini non solo come socio di maggioranza relativa e di presidente del consorzio, ma anche dell’azienda di Vignola, al fianco della Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, presentate le nuove maglie

In questa notizia si parla di: fortitudo - presentate

fortitudovolleyteramo Vai su Facebook

Alle 17.30 al Circolo Bononia le nuove divise. Domenica l’esordio a Roseto: il coach cerca di accelerare l’inserimento del play siciliano. Fortitudo, oggi le maglie. Caja lavora su Imbrò; Calcio a 5 Serie A. Ecco le prime cinque partite trasmesse su Sky; Fortitudo Bologna, presentate le nuove maglie: ma lo sponsor nega il coinvolgimento.

Alle 17.30 al Circolo Bononia le nuove divise. Domenica l’esordio a Roseto: il coach cerca di accelerare l’inserimento del play siciliano. Fortitudo, oggi le maglie. Caja ... - Da domenica si inizia a fare sul serio, con la Fortitudo che scenderà in campo al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, per la prima giornata. Lo riporta sport.quotidiano.net

Abbonamenti invariati e nuove maglie: è un'Udinese "aggressiva" - L’Udinese ha scelto ancora la località balneare per lanciare la campagna abbonamenti e presentare la nuova maglia away, dove il nero prevale largamente sul bianco. Riporta gazzetta.it