Un violento movimento tellurico ha scosso l’Estremo Oriente russo, sorprendendo la penisola di Kamchatka con un’energia pari a una magnitudo 7,8 e costringendo le autorità a vigilare su possibili conseguenze lungo le coste battute dal Pacifico. Il boato sotto il mare e la scossa in superficie La scossa, registrata dall’Us Geological Survey, è stata avvertita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Forte sisma in Kamchatka, scatta l’allerta onde sul Pacifico