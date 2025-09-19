Forte esplosione in un'azienda di Marcianise nel Casertano | tre morti e un disperso
Violenta esplosione a Marcianise in un'azienda che si occupa di rifiuti: bilancio pesante, almeno tre morti ed una persona dispersa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: forte - esplosione
Gaza, forte esplosione nella notte: il video dal sud di Israele
Torino, forte esplosione in un appartamento: 5 feriti e un disperso
Torino, forte esplosione in un appartamento: un morto e 5 feriti, tra cui bimba di 6 anni
L’incendio ha svegliato l’intero quartiere a causa della forte esplosione Vai su Facebook
Una forte esplosione a Roma registrata da un microbarometro ad Arezzo - X Vai su X
Forte esplosione in un’azienda di Marcianise, nel Casertano: tre morti e un disperso; Esplosione nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise: tre vittime, una persona risulta dispersa; Esplosione in un’azienda, residenti preoccupati.
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e un disperso: l'incidente durante lavori di manutenzione - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Si legge su ilmessaggero.it
Forte esplosione in un’azienda di Marcianise, nel Casertano: tre morti e un disperso - Una violenta esplosione questo pomeriggio si è verificata a Marcianise, in provincia di Caserta, all'interno di un'azienda che si occupa di rifiuti. Riporta fanpage.it