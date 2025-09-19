Forte esplosione in un'azienda di Marcianise nel Casertano | tre morti e un disperso

Violenta esplosione a Marcianise in un'azienda che si occupa di rifiuti: bilancio pesante, almeno tre morti ed una persona dispersa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Forte esplosione in un’azienda di Marcianise, nel Casertano: tre morti e un disperso; Esplosione nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise: tre vittime, una persona risulta dispersa; Esplosione in un’azienda, residenti preoccupati.

