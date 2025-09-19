Formula 1 GP Baku | i risultati delle prime prove libere del weekend

Torna la Formula 1 e con essa il GP di Baku in Azerbaijan: ecco i risultati delle prime prove libere del weekend. Weekend intenso a partire da questo venerdì 19 settembre. Oltre ai tanti appuntamenti calcistici, torna anche il brivido della Formula 1 che è approdata in Azerbaijan. Di seguito i risultati delle prime prove libere del GP di Baku. Formula 1, GP Baku: chiude Norris davanti a tutti, Leclerc terzo. Nelle prime prove libere di Formula 1 del GP di Baku, davanti a tutti, con il tempo di 1:42.704, si è piazzato Norris. Subito dopo di lui il solito Piastri – quindi prima doppietta per la McLaren – mentre terzo si posiziona Leclerc. 🔗 Leggi su Sportface.it

Formula 1, GP Azerbaigian a Baku: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Formula 1, GP Azerbaijan 2025: Leclerc sogna la vittoria a Baku, Hamilton punta al riscatto

