Formica di fuoco è allarme | la Regione lancia una app per le segnalazioni

Palermotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’app per raccogliere le segnalazioni geolocalizzate sulla presenza di focolai della “formica di fuoco” nelle varie zone della Sicilia e uno specifico momento di formazione e comunicazione a Siracusa sull'emergenza. Oggi, nel corso di una riunione periodica nella sede dell’assessorato al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

formica fuoco 232 allarmeAllarme per la Formica di fuoco in provincia di Siracusa e in Sicilia orientale. Gilistro: “la Regione corra ai ripari” - Gilistro avverte sui rischi per agricoltura e benessere dei cittadini. Lo riporta siracusanews.it

formica fuoco 232 allarmeAllarme formica di fuoco in Sicilia: «Rischio per la salute e l’agricoltura» - La comparsa della formica di fuoco in Sicilia rappresenta un serio allarme ambientale e sanitario che non può essere sottovalutato. Riporta meridionews.it

