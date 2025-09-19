Formia sospeso un professore accusato di violenza sessuale | avrebbe abusato di due studentesse minorenni
I fatti commessi “con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime” sono al momento al centro di approfondite indagini da parte degli inquirenti, affiancati dalla procura competente. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: formia - sospeso
Abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia
Professore sospeso per due anni a Formia: avrebbe violentato due studentesse minorenni
Accusato di abusi su due studentesse minorenni, prof sospeso a Formia (Latina) #formia #latina #19settembre - X Vai su X
Parco Sospeso Gianola di Formia Vai su Facebook
Formia, abusi sessuali su due studentesse minorenni: professore sospeso; Abusi su due studentesse minorenni, professore sospeso a Formia; Professore sospeso per due anni a Formia: avrebbe violentato due studentesse minorenni.
Professore sospeso per due anni a Formia: avrebbe violentato due studentesse minorenni - Un professore è stato sospeso poiché accusato di avere violentato due studentesse minorenni all'interno di un istituto scolastico di Formia, provincia ... Si legge su fanpage.it
Professore sospeso a Formia: accusato di abusi sessuali su due studentesse minorenni - Sui fatti commessi sono in corso le indagini degli investigatori, in stretta collaborazione con la procura competente ... Secondo roma.corriere.it