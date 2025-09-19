Formazioni Verona Juve due titolarissimi riposeranno | Tudor ha sciolto quasi tutti i dubbi di formazione ecco chi partirà dalla panchina

Formazioni Verona Juve, due titolarissimi riposeranno: tutte le novità sulle scelte di formazione di Tudor. Dopo le fatiche di Champions League, Igor Tudor si prepara a cambiare la sua Juventus in vista della trasferta contro l’ Hellas Verona. L’esigenza di gestire le energie in un periodo così denso di impegni spinge il tecnico a un turnover ragionato, e la novità più clamorosa riguarda il centrocampo: Khephren Thuram, uno degli uomini più impiegati e decisivi di questo avvio di stagione, è destinato a un turno di riposo. Al suo posto, è pronto a scendere in campo dal primo minuto Weston McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni Verona Juve, due titolarissimi riposeranno: Tudor ha sciolto quasi tutti i dubbi di formazione, ecco chi partirà dalla panchina

In questa notizia si parla di: formazioni - verona

Udinese-Verona (lunedì 25 agosto 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Verona-Cremonese (lunedì 15 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Audace Cerignola-Hellas Verona: le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Verona-Juventus #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Verona Juve probabili formazioni Tante novità per Tudor, cosa ha in mente Vai su Facebook

Serie A, Hellas Verona-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Tudor: 'Nessun processo sui sette gol subiti'; Verona-Juventus: quando giocano, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni. Vlahovic in vantaggio su David, c'è Giovane.

Verona-Juventus: dove vederla, formazioni e precedenti - Probabili formazioni, precedenti storici e analisi della sfida del Bentegodi. Secondo lifestyleblog.it

Verona-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche. Orario della partita - 26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità sul match ... Segnala sport.virgilio.it