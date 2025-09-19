Formazioni ufficiali Lecce Cagliari | le scelte dei due allenatori per la terza giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Lecce Cagliari: le scelte di Di Francesco e Pisacane, per la terza giornata di Serie A La 4ª giornata di Serie A 202425 si apre allo stadio Via del Mare di Lecce, dove i giallorossi ospitano il Cagliari in una sfida che, nonostante il campionato sia appena iniziato, mette già in palio punti pesanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Formazioni ufficiali Palmeiras Botafogo, le scelte dei tecnici
Formazioni ufficiali Benfica Chelsea, le scelte dei tecnici
#SportingLisbona-#Kairat, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Tonali c'è! Le formazioni ufficiali di Newcastle-Barcellona Vai su Facebook
Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali: DiFra con Stulic dal 1'. Pisacane conferma Esposito; Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali; Lecce–Cagliari, le formazioni ufficiali.
Formazioni ufficiali Lecce Cagliari: le scelte dei due tecnici - Formazioni ufficiali Lecce Cagliari: le scelte dei due tecnici per la partita valida per la quarta giornata di Serie A 2025- Riporta cagliarinews24.com
Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali: Belotti dal 1', out Zappa. Per Sottil gara da ex - Eusebio Di Francesco sfida la sua ex squadra e lo fa scegliendo il 4- Si legge su tuttomercatoweb.com