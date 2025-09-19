Forlì-Palermo anche in inverno confermata la storica rotta | Ryanair scommette sul Ridolfi

Forlì, 19 settembre 2025 – È confermata anche per l’inverno la rotta Forlì-Palermo, operata da Ryanair. Una buona notizia per il Ridolfi che manterrà anche nei prossimi mesi una delle sue destinazioni più richieste di sempre, per quanto riguarda tanto l’incoming quanto l’outgoing. La tratta, come ha comunicato Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair, “sarà operata con cinque frequenze settimanali”, mantenendo di fatto il ritmo estivo. Per lanciare la stagione invernale della rotta, la compagnia irlandese ha lanciato anche una speciale promozione con tariffe a partire da 21.99 euro per viaggiare fino al 18 dicembre, disponibile solo sul sito ryanair. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

