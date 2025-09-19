Ford Transit celebra 60 anni il furgone che muove l’Europa e sostiene l’economia

Il Ford Transit contribuisce da 60 anni a movimentare non soltanto le merci. Un’ analisi elaborata dal Centre for Economics and Business Research (Cebr) per conto di Ford Pro ha rivelato che nel 2023 le attività commerciali legate ai furgoni, in Europa hanno generato un volume d’affari equivalente alla sesta economia più grande per PIL, dietro a Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi. E poiché l’Ovale Blu è da anni il leader del segmento e il Transit il modello più venduto, l’incidenza di Ford è significativa. Nel Vecchio Continente, il primo Transit era uscito dalle linee di produzione di Langley, nel Regno Unito, il 9 agosto del 1965. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ford Transit, celebra 60 anni il furgone che muove l’Europa e sostiene l’economia

