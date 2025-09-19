Ford Ranger PHEV il pick-up più venduto d’Europa ora è anche elettrificato
Il pick-up più venduto d’Europa è disponibile anche in versione elettrificata. In Italia il Ford Ranger è stabilmente al primo posto nel segmento di riferimento, con una quota addirittura superiore a quella contabilizzata dal modello in Europa. In versione PHEV non impone alcun sacrificio ha chi lo impiega. “Il nuovo Ranger PHEV fa tutto quello che ha sempre fatto Ranger, ma con il vantaggio della propulsione elettrica. Più coppia che mai, zero emissioni in città e la possibilità di alimentare un piccolo cantiere ovunque”, sintetizza Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia. Il sistema plug-in adottato dall’Ovale Blu è basato sull’ EcoBoost benzina da 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
