Ford in crisi in Europa | mille licenziamenti a Colonia
La Ford licenzierà circa mille lavoratori dello stabilimento di Colonia, in Germania, e ridurrà i turni di lavoro per chi resterà. La decisione è stata presa per far fronte alla crisi del settore auto, che ha investito anche la storica casa americana con sede a Detroit. Si tratterà di circa 300 tagli in più rispetto a quelli concordati poche settimane fa ai tavoli con il sindacato IG Metall. L’azienda ha dato alle auto elettriche la colpa dei licenziamenti. In un comunicato si legge: «Sul territorio europeo, la domanda di veicoli ad emissioni zero è rimasta al di sotto delle aspettative dell’industria. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: ford - crisi
