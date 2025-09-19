Ford in crisi in Europa | mille licenziamenti a Colonia

La Ford licenzierà circa mille lavoratori dello stabilimento di Colonia, in Germania, e ridurrà i turni di lavoro per chi resterà. La decisione è stata presa per far fronte alla crisi del settore auto, che ha investito anche la storica casa americana con sede a Detroit. Si tratterà di circa 300 tagli in più rispetto a quelli concordati poche settimane fa ai tavoli con il sindacato IG Metall. L’azienda ha dato alle auto elettriche la colpa dei licenziamenti. In un comunicato si legge: «Sul territorio europeo, la domanda di veicoli ad emissioni zero è rimasta al di sotto delle aspettative dell’industria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

