Ford E-Transit Custom produttività elettrica e autonomia record per un lavoro senza limiti

“Livelli di produttività senza precedenti” e in grado di raggiungere le zone “a basse emissioni”, che in Europa continuano a crescere: nelle previsioni dovevano raggiungere quota 500 entro il 2025 con il coinvolgimento di superfici popolate da oltre 100 milioni di persone. Parliamo dell’ E-Transit Custom di Ford, lanciato lo scorso anno per rispondere all’importante aumento della domanda di veicoli commerciali elettrici. “Abbiamo progettato servizi mirati a rendere la produttività tipica delle grandi flotte accessibile anche alle piccole imprese che non hanno un fleet manager”, ha argomentato Marco Buraglio, direttore della divisione Veicoli Commerciali di Ford Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ford E-Transit Custom, produttività elettrica e autonomia record per un lavoro senza limiti

