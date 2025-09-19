Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, conosceremo Dündar Celikkan. Quest’ultimo entra nella trama tramite Zeynep, ma è un uomo molto pericoloso. Inizialmente, la sorella di Yildiz non si rende conto di ciò e sfrutta il suo arrivo per colpire Alihan. Ma ecco che poi la povera Zeynep si ritrova in serio pericolo. Facendo il punto della situazione, tutto prende inizio da ciò che sta accadendo attualmente, ovvero dall’inaspettato matrimonio di Alihan ed Ender, i quali si alleano per colpire Halit, con motivazioni differenti. Il primo crede che il ricco imprenditore sia stato il responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit, chi è Dündar: muore? Cosa fa a Zeynep