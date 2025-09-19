© US Mediaset Il matrimonio improvviso tra Ender e Alihan innesca diversi malumori nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Proprio per questo, delusa dall’azione dell’uomo che ama e che l’ha piantata in asso all’improvviso, Zeynep decide di allearsi con Halit a diventa la codirettrice della Falcon Airlines. Una mossa che spiazza parecchio Alihan. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale dal lunedì al venerdì alle 14.10. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep diventa codirettrice della Falcon Airlines