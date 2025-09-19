Forbidden fruit 2 replica puntate del 19 settembre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento oggi – venerdì 19 settembre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 39 e 40 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Halit, dopo aver saputo del matrimonio tra Ender e Alihan, va a casa di Ender e i due litigano. Erim ascolta tutto e scappa di casa. Ender e Halit, preoccupati, chiamano la polizia, intanto Erim telefona a Kemal che lo raggiunge e lo porta a casa sua. Kemal avvisa Yildiz che corre da loro con Halit. Alihan parla della sua situazione con Hakan, Ender dice a Zeynep che non era alla altezza di Alihan. Caner e Emir decidono di condividere un’abitazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

forbidden fruit 2 replica puntate del 19 settembre in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntate del 19 settembre in streaming | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit

Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche

Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5

Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti

Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 agosto in streaming; Forbidden Fruit 2, la puntata dell'8 agosto in streaming; Forbidden fruit 2, replica puntate del 19 settembre in streaming | Video Mediaset.

forbidden fruit 2 replicaForbidden fruit 2, replica puntata dell’11 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Scrive superguidatv.it

forbidden fruit 2 replicaForbidden Fruit 2, puntata 29: Ender finge malore per rubare la cartella clinica di yildiz - La puntata 29 di forbidden fruit 2 su Canale 5 mostra ender che scopre la falsa gravidanza di yildiz con un piano astuto al pronto soccorso, disponibile ora in streaming gratuito. Riporta gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit 2 Replica