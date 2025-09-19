Doppio appuntamento oggi – venerdì 19 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 39 e 40 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Halit, dopo aver saputo del matrimonio tra Ender e Alihan, va a casa di Ender e i due litigano. Erim ascolta tutto e scappa di casa. Ender e Halit, preoccupati, chiamano la polizia, intanto Erim telefona a Kemal che lo raggiunge e lo porta a casa sua. Kemal avvisa Yildiz che corre da loro con Halit. Alihan parla della sua situazione con Hakan, Ender dice a Zeynep che non era alla altezza di Alihan. Caner e Emir decidono di condividere un’abitazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntate del 19 settembre in streaming | Video Mediaset