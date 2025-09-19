Forbidden fruit 2 replica puntate del 19 settembre in streaming | Video Mediaset
Doppio appuntamento oggi – venerdì 19 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 39 e 40 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Halit, dopo aver saputo del matrimonio tra Ender e Alihan, va a casa di Ender e i due litigano. Erim ascolta tutto e scappa di casa. Ender e Halit, preoccupati, chiamano la polizia, intanto Erim telefona a Kemal che lo raggiunge e lo porta a casa sua. Kemal avvisa Yildiz che corre da loro con Halit. Alihan parla della sua situazione con Hakan, Ender dice a Zeynep che non era alla altezza di Alihan. Caner e Emir decidono di condividere un’abitazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni di oggi 19 settembre dettagli nei commenti Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 15 al 19 settembre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 agosto in streaming; Forbidden Fruit 2, la puntata dell'8 agosto in streaming; Forbidden fruit 2, replica puntate del 19 settembre in streaming | Video Mediaset.
Forbidden fruit 2, replica puntata dell’11 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Scrive superguidatv.it
Forbidden Fruit 2, puntata 29: Ender finge malore per rubare la cartella clinica di yildiz - La puntata 29 di forbidden fruit 2 su Canale 5 mostra ender che scopre la falsa gravidanza di yildiz con un piano astuto al pronto soccorso, disponibile ora in streaming gratuito. Riporta gaeta.it