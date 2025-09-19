Fontivegge addio zona rossa | Reati in calo in tutta la città Ma i maxi-controlli restano

Fontivegge da quattro giorni non è più 'zona rossa', sottoposta cioè a vigilanza rafforzata che è stata istituita per un periodo di tre mesi (dal 16 giugno al 15 settembre appunto). E proprio ieri si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto della provincia di Perugia, Francesco Zito, per l'esame dei dati relativi ai controlli effettuati nella zona che comprendeva, oltre alla stazione ferroviaria, anche piazza Vittorio Veneto, piazza del Bacio ed il complesso immobiliare dell'Ottagono. Sono state complessivamente identificate e controllate 3.

