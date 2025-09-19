Fondo per la Repubblica Digitale | 18 nuovi progetti per il 2025
Roma, 19 set. (askanews) – Sono 18 i progetti selezionati e sostenuti dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale con “Dritti al Punto”, il bando promosso in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale che mira a migliorare le competenze digitali dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Le attività prenderanno avvio entro la fine del 2025 e si concluderanno nel 2026. L’obiettivo è sostenere progetti di formazione all’interno di 467 Punti Digitale Facile, integrando le attività già pianificate e realizzate nell’ambito della misura “Rete dei servizi di facilitazione digitale” del PNRR, al fine di potenziarne l’offerta formativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: fondo - repubblica
Il 19 settembre si inizia con il primo appuntamento con . , nell'ambito del progetto di ENAC Ente Nazionale Canossiano ETS, selezionato e sostenuto dal Fondo Repubblica Dig Vai su Facebook
“Fondo anticrisi raddoppiato e controlli rigidi sulla qualità per tutelare i prodotti europei” - la Repubblica - X Vai su X
Fondo per la Repubblica Digitale: 18 nuovi progetti per il 2025; Fondo Repubblica Digitale: competenze digitali, bandi per la formazione di giovani e donne; Un concerto dedicato al genio del sax Charlie Parker.
Fondo per la Repubblica Digitale: 18 nuovi progetti per il 2025 - (askanews) – Sono 18 i progetti selezionati e sostenuti dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale con “Dritti al Punto”, il bando promosso in collaborazione con il Dipartiment ... askanews.it scrive
Fondo per la Repubblica Digitale, nuovi bandi per neet e donne in cerca di nuove opportunità - Investiti 35 milioni di euro per rafforzare le competenze digitali. Come scrive dire.it