Fondi potenziamento dell’illuminazione pubblica in via Diversivo Acquachiara | al via i lavori

Cdn.ilfaroonline.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondi, 19 settembre 2025 – Hanno ufficialmente preso il via lo scorso lunedì i lavori di potenziamento della pubblica illuminazione sulla strada provinciale Diversivo Acquachiara. L’intervento, il cui costo complessivo è di 191.706 euro, consentirà di illuminare e quindi rendere notevolmente più sicuro il tratto compreso tra il km 0 (Ponte Selce) e il km 1+650 (rotatoria di viale Piemonte). L’opera, finanziata dalla Provincia di Latina trattandosi di un’arteria di sua competenza, è molto sentita in città e prevede in totale 60 punti luce. “Un sentito ringraziamento va al presidente Gerardo Stefanelli – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – che, con sensibilità e attenzione al territorio, ha inteso l ’importanza di un intervento prioritario per la sicurezza stradale nella nostra città”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

