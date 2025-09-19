Fondazione Vassallo | Nel processo la presenza dello Stato e delle associazioni è un segnale di legalità e giustizia

La Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore esprime profonda gratitudine a tutte le istituzioni, enti e associazioni che hanno scelto di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio del Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Alla prima udienza preliminare presso la Cittadella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: fondazione - vassallo

La Fondazione Angelo Vassallo lancia la petizione per intitolare l’Aeroporto “Costa d’Amalfi” (SA) ad Angelo Vassallo

Fondazione Vassallo: “Falesia cancellata con il tritolo, parte il processo: si faccia giustizia”

Fondazione Vassallo: “Dalla regione Puglia una legge che riporta la Dieta Mediterranea alla sua verità originaria”

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore desidera ringraziare il giornale le Cronache per lo spazio concesso. Le parole del nostro Presidente, Dario Vassallo, richiamano alla memoria l’impegno ineguagliabile di Angelo Vassallo nella Comunità M Vai su Facebook

FONDAZIONE VASSALLO: “ACCOLTO IL NOSTRO INVITO, IL GOVERNO PARTE CIVILE NEL PROCESSO VASSALLO” - X Vai su X

Fondazione Vassallo: Nel processo presenza dello Stato segnale di legalità; Campania, Sindaco Pescatore. Fondazione Vassallo: Vergognosa la mancata costituzione di parte civile da parte del Partito Democratico nel processo Vassallo; Fondazione Vassallo: il governo parte civile nel processo.

Processo Vassallo, Fondazione Vassallo: “La presenza dello Stato e delle associazioni è un segnale di legalità e giustizia” - Il Presidente Dario Vassallo: "La loro presenza è un segnale chiaro, lo Stato e la società civile sono uniti nella difesa della legalità. Lo riporta sciscianonotizie.it

Processo Vassallo: Stato e società civile uniti nel nome della legalità - SALERNO – Un forte segnale di giustizia e coesione istituzionale è emerso dalla prima udienza preliminare del processo per l’omicidio di Angelo Vassallo, Processo Vassallo: Stato e società civile unit ... Da marigliano.net