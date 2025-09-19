Fondazione Made in Cloister la prima mostra italiana di Patricia Domínguez si apre il 27 settembre
La Fondazione Made in Cloister e nonlineare – iniziativa curatoriale indipendente presentano “Il cavallo bianco, gravido”, prima personale in Italia di Patricia Domínguez. Nella mostra verranno presentate le opere degli ultimi otto anni: sei video installazioni che fungono da altari cibernetici, ospitati in santuari dedicati all’Acqua, la Terra, gli Animali, le Piante e l’Invisibile. Le opere, realizzate in dialogo con gli artigiani napoletani, creano un compendio di miti, simboli e rituali, generati da incontri planetari e spirituali tra le specie e tra cosmologie radicalmente diverse. Con questa mostra si chiude il primo anno del programma biennale Rinascita, dedicato ai temi della resistenza delle specie, della trasformazione e della possibile rinascita nel contesto delle molteplici crisi che attraversano il mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: fondazione - made
Fondazione Fiera Milano lancia "Alleanza per il made in Italy"
Fondazione Fiera Milano, nasce alleanza per il Made in Italy
Palermo: un murale per Totò Schillaci a un anno dalla sua scomparsa La Fondazione Made in Sicily Museum ha il piacere di comunicare che il 18 settembre, ad un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci, sarà presentato alla città, alla presenza dei familiari, d Vai su Facebook
Napoli: Il Sol dell'Avvenir | prima parte del programma RINASCITA - Mostra d'arte contemporanea in Campania; FONDAZIONE MADE IN CLOISTER, NAPOLI - INTERACTION NAPOLI 2022; Quando l’arte contemporanea è volano di sviluppo: la fondazione Made in Cloister.
Napoli, da Made in Cloister dieci artisti esplorano il chiaroscuro dei nostri tempi - Il Sol dell’Avvenir, visitabile fino al 31 maggio 2025, è il progetto espositivo che inaugura il nuovo programma biennale RINASCITA alla Fondazione Made in Cloister di Napoli, ideato e sviluppato da ... Segnala exibart.com
Napoli, a Made in Cloister, «10 CHAIRS - The artist is not present» di Mario Gelardi - Domenica 10 dicembre, ultimo appuntamento del progetto «Experience» di Mario Gelardi presso la Fondazione Made in Cloister, evento inserito nella rassegna «Altri Natali», promossa dal Comune di Napoli ... Si legge su ilmattino.it