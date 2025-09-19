Fondazione Made in Cloister la prima mostra italiana di Patricia Domínguez si apre il 27 settembre

La Fondazione Made in Cloister e  nonlineare – iniziativa curatoriale indipendente presentano “Il cavallo bianco, gravido”, prima personale in Italia di Patricia Domínguez. Nella mostra verranno presentate le opere degli ultimi otto anni: sei video installazioni che fungono da altari cibernetici, ospitati in santuari dedicati all’Acqua, la Terra, gli Animali, le Piante e l’Invisibile. Le opere, realizzate in dialogo con gli artigiani napoletani, creano un compendio di miti, simboli e rituali, generati da incontri planetari e spirituali tra le specie e tra cosmologie radicalmente diverse. Con questa mostra si chiude il primo anno del programma biennale  Rinascita, dedicato ai temi della resistenza delle specie, della trasformazione e della possibile rinascita nel contesto delle molteplici crisi che attraversano il mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

