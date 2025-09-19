Foiano accende i riflettori sullo sport | il 20 settembre la prima Giornata dello Sport
Arezzo, 19 settembre 2025 – Sabato 20 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 23:00 per le vie del Centro Storico di Foiano si terrà la prima edizione della Giornata dello Sport, iniziativa inserita all’interno della Settimana Foianese “Saperi e Sapori”. Foiano celebra la prima edizione della “Giornata dello Sport” Foiano della Chiana si prepara a vivere una grande festa di sport, comunità e socialità. Sabato 20 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 23:00, il centro storico ospiterà la prima edizione della Giornata dello Sport, un’iniziativa inserita all’interno della Settimana Foianese “Saperi e Sapori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
