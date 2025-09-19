Foglianise in lutto | addio a Massimo Maioli presidente della Pro Loco

Tempo di lettura: 2 minuti Foglianise piange la scomparsa di Massimo Maioli, 47 anni, presidente della Pro Loco, figura molto amata e stimata in paese per il suo impegno instancabile a favore della comunità. La notizia ha scosso profondamente l’intera cittadinanza. Massimo, nonostante la malattia che lo aveva colpito nei mesi scorsi, non aveva mai smesso di lavorare con dedizione e passione, continuando a guidare la Pro Loco e a promuovere iniziative per valorizzare la storia, le tradizioni e l’identità del paese. A ricordarlo, con parole cariche di affetto, è stato il sindaco Giovanni Mastrocinque, che in un post sui social ha voluto sottolineare la grande eredità morale lasciata da Massimo: “ Oggi Foglianise perde un amico, un giovane che ha amato la sua comunità con una passione rara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

