Foggia | coordinamento provinciale Capitanata per la pace oggi sit-in vicino all’ingresso del policlinico Riuniti Boicottaggio di prodotti farmaceutici di un' azienda israeliana e delle sue consociate

Noinotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito il comunicato: Il Coordinamento provinciale Capitanata per la pace – riconoscendo nel boicottaggio un efficace strumento nonviolento di pressione economica, politica ed etica – annuncia l’organizzazione di un presidio pubblico che si terrà  venerdì 19, dalle ore 12.00 alle 13.30, in prossimità dell’ingresso del Policlinico Riuniti di Foggia  (via Martiri di via Fani, angolo Via Luigi Pinto). L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i medici e la cittadinanza sull’importanza del boicottaggio dei prodotti farmaceutici dell’azienda israeliana TEVA e delle sue consociate Ratiopharm, Cephalon e Dorom, i cui farmaci sono molto presenti e usati anche nei reparti degli ospedali italiani, oltre che nelle farmacie, specialmente come generici quasi sempre facilmente sostituibili. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

