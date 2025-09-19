Foggia | coordinamento provinciale Capitanata per la pace oggi sit-in vicino all’ingresso del policlinico Riuniti Boicottaggio di prodotti farmaceutici di un' azienda israeliana e delle sue consociate
Di seguito il comunicato: Il Coordinamento provinciale Capitanata per la pace – riconoscendo nel boicottaggio un efficace strumento nonviolento di pressione economica, politica ed etica – annuncia l’organizzazione di un presidio pubblico che si terrà venerdì 19, dalle ore 12.00 alle 13.30, in prossimità dell’ingresso del Policlinico Riuniti di Foggia (via Martiri di via Fani, angolo Via Luigi Pinto). L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i medici e la cittadinanza sull’importanza del boicottaggio dei prodotti farmaceutici dell’azienda israeliana TEVA e delle sue consociate Ratiopharm, Cephalon e Dorom, i cui farmaci sono molto presenti e usati anche nei reparti degli ospedali italiani, oltre che nelle farmacie, specialmente come generici quasi sempre facilmente sostituibili. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: foggia - coordinamento
25 agosto, Foggia. In ricordo di Ennio e Rosa, uccisi dalla criminalità, memoria e impegno per una società civile sicura. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ricorda con profondo dolore la tragica vicenda di Ennio Petrosino e R Vai su Facebook
Pacifisti foggiani davanti al Policlinico Riuniti: Boicottate i farmaci israeliani; Foggia: coordinamento provinciale Capitanata per la pace, domani sit - in vicino all'ingresso del policlinico Riuniti Boicottaggio di prodotti farmaceutici di un'azienda israeliana e delle sue consociate; Foggia, pacifisti davanti al Policlinico: “Boicottate farmaci israeliani”.
BOICOTTARE Foggia, pacifisti in presidio davanti al Policlinico: “Boicottate i farmaci israeliani” - Il Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace ha organizzato un presidio oggi davanti all’ingresso del Policlinico Riuniti di Foggia ... Riporta statoquotidiano.it
Foggia: coordinamento provinciale Capitanata per la pace, domani sit-in vicino all’ingresso del policlinico Riuniti Boicottaggio di prodotti farmaceutici di un'azienda ... - Il Coordinamento Capitanata per la Pace invita la cittadinanza, il personale sanitario e i mezzi di informazione a partecipare e a dare visibilità a questa iniziativa nonviolenta di solidarietà, ... Si legge su noinotizie.it