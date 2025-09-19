Foden Lauds ’Anbredible’haland dopo la star di Man City Smase Champions League Record

Sito inglese: Phil Foden ha descritto Erling Haaland di Manchester City, Erling Haaland come un “giocatore incredibile” dopo aver colpito una pietra miliare della Champions League contro il Napoli. Haaland ha aperto le marcature nella vittoria per 2-0 di City sul Napoli nel loro incontro europeo di apertura del 2025-26, facendo un colpo di testa sopra Vanja Milinkovic-Savic dopo il passaggio intelligente di Foden. Era il 50 ° goal norvegese nella sua 49a apparizione in Champions League, raggiungendo mezzo secolo di gol in almeno 13 apparizioni in meno di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione, infrangendo il record di 62 partite di Ruud Van Nistelrooy. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Foden Lauds ’Anbredible’haland dopo la star di Man City Smase Champions League Record

