In questo video scopriamo la vita e la carriera di una delle icone del fioretto italiano: vittorie, sacrifici, sfide personali che hanno forgiato la sua grandezza. Dai primi passi a Jesi, ai successi agli Europei, Mondiali e Olimpiadi, fino al ritiro e alla rinascita oltre la pedana. Chi è davvero Elisa Di Francisca? Dal libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta” alle sue dichiarazioni più sincere. Qual è stata la tecnica vincente? Come ha gestito le tensioni, le critiche, e la vita dopo lo sport? Se ami la scherma, lo sport che cambia vite o semplicemente le storie autentiche, questo video è per te. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – Di Francisca senza maschere: la storia, le sfide, la scherma e la vita oltre la pedana