Flotilla Schlein | Solidarietà agli attivisti fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell' Ue – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 12 settembre 2025 “In questi giorni c'è la più grande missione umanitaria per Gaza. Manifestiamo la nostra solidarietà agli attivisti. . Stanno provando a rompere l'illegale blocco degli aiuti umanitari per la Palestina, facendo quello che dovrebbero fare I Governi dell'Unione europea.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante il suo intervento alla festa dell'Unità a Milano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - schlein
Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla
Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”
Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'
Questa mi mancava... la Schlein e BONACCINI che facevano giorni fa il collegamento con i loro eroici Parlamentari nella Flotilla che gli facevano credere di essere salpati... (Sedici giorni in porto in Sicilia) - X Vai su X
Nella giornata conclusiva della festa dell'Unità di Reggio Emilia, Elly Schlein ha lanciato il collegamento video con Arturo Scotto e Annalisa Corrado, deputato ed europarlamentare del Partito democratico che si trovano a bordo della Global Sumud Flotilla, in Vai su Facebook
Flotilla Schlein | Solidarietà agli attivisti fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell' Ue.
Schlein a Meloni: “Vi batteremo, non ci divideremo”. La Festa dell’Unità si collega con la Flotilla - La segretaria dem a Reggio Emilia: “Destra ha la retorica dei nemici, ne cerca uno al giorno”. Riporta repubblica.it
Flotilla, Schlein: Solidarietà agli attivisti, fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell'Ue - ] Stanno provando a rompere l'illegale blocco degli aiuti umanitari per la Palest ... Scrive ilgiornale.it