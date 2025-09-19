Flotilla Schlein | Solidarietà agli attivisti fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell' Ue – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Milano, 12 settembre 2025 “In questi giorni c'è la più grande missione umanitaria per Gaza. Manifestiamo la nostra solidarietà agli attivisti. . Stanno provando a rompere l'illegale blocco degli aiuti umanitari per la Palestina, facendo quello che dovrebbero fare I Governi dell'Unione europea.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante il suo intervento alla festa dell'Unità a Milano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - schlein

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

Flotilla Schlein | Solidarietà agli attivisti fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell' Ue.

flotilla schlein solidariet224 agliSchlein a Meloni: “Vi batteremo, non ci divideremo”. La Festa dell’Unità si collega con la Flotilla - La segretaria dem a Reggio Emilia: “Destra ha la retorica dei nemici, ne cerca uno al giorno”. Riporta repubblica.it

flotilla schlein solidariet224 agliFlotilla, Schlein: Solidarietà agli attivisti, fanno quello che dovrebbero fare i Governi dell'Ue - ] Stanno provando a rompere l'illegale blocco degli aiuti umanitari per la Palest ... Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Schlein Solidariet224 Agli