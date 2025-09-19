Ci scrive un’amica: “Siete ancora a Porto Palo? Ma cos’è una vacanza questa Flotilla?”. Non proprio. Siamo qui da domenica 14 ad aspettare le barche dalla Tunisia, poi per garantire a quelle messe peggio le dotazioni che mancano e la cambusa per partire. Qualche bagno ce lo siamo anche fatto, ma insomma, da giorni siamo confinati in barca, l’acqua dolce è poca e quindi ci si lava in mare. Noi peraltro ci siamo spostati dalla piccola Ghea a Otaria, un’altra barca a vela lunga poco più di 12 metri e un po’ più comoda, e quindi c’è pure molto da fare: sistemare le attrezzature veliche e quanto servirà per almeno 10 giorni di navigazione verso Gaza, testare gli strumenti e l’impianto elettrico sovraccaricato per la connessione con i satelliti di Starlink, assicurarsi che tutto funzioni o ripararlo come si può. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la vita sospesa in attesa della partenza e l’aiuto dei pescatori e dei ragazzi di Porto Palo