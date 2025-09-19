Flotilla la notizia é appena arrivata | cosa succede

– Un nuovo capitolo nella storia della solidarietà internazionale ha preso il via dalle acque siciliane di Portopalo di Capo Passero. La Global Sumud Flotilla, rappresentata dalla portavoce Maria Elena Delia, ha annunciato la partenza di una vasta spedizione navale con destinazione Gaza. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di portare aiuti umanitari alla popolazione locale, duramente colpita da anni di conflitti e restrizioni. L’annuncio è stato accompagnato dalle parole di Delia: “Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più”, segnale di una determinazione senza precedenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

