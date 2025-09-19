Flotilla Greta non è partita | ecco perché è ancora ferma a Siracusa

"Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più". Così, dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la Global Sumud Flotilla ha annunciato la partenza di quarantadue barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari, assieme ad altre sei salpate dalla Grecia. Almeno per il momento non fa parte della spedizione Greta Thunberg, nuovo punto di riferimento del mondo pro Pal ma reduce dalla rottura con il direttivo. Secondo quanto emerso, l’attivista svedese è rimasta a Siracusa. Oltre ad abbandonare il comitato direttivo, domenica Greta ha deciso di lasciare l'imbarcazione Family per trasferirsi sulla Alma, ma quest’ultima ha avuto problemi tecnici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, Greta non è partita: ecco perché è ancora ferma a Siracusa

