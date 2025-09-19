Flotilla e ultrasinistra allerta autunno caldo. Una rete europea si prepara a colpire.

Blocchi dei porti, intimidazioni nelle università, mobilitazioni di piazza che non escludono la violenza se la Flotilla diretta a Gaza verrà fermata con le cattive dagli israeliani. La saldatura fra gruppi di estrema sinistra e movimenti pro Pal è una realtà pronta a scatenare un autunno "caldo" contro il governo. Il primo appuntamento di lotta è il corteo nazionale del 4 ottobre a Roma contro "il genocidio e l'occupazione di Gaza". Il centro studi americano, Washington Outsider Center for Information Warfare, che ha pubblicato in luglio un rapporto su "L'estrema sinistra filo-palestinese e i suoi coinvolgimenti militanti" negli Stati Uniti, sta preparando un focus sul nostro paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

