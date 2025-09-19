Flotilla è ripartita verso Gaza | Non ci fermiamo più
Il viaggio della speranza è ufficialmente iniziato. Dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, ha annunciato la partenza di un imponente convoglio marittimo diretto verso Gaza. Con le sue parole, “Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più”, Delia ha dato il via a una missione di solidarietà di portata internazionale, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a una popolazione stremata. Il convoglio è composto da 42 imbarcazioni salpate dalla Sicilia, a cui si aggiungono sei barche che hanno preso il largo dalla Grecia, formando così una flottiglia imponente e determinata a superare ogni ostacolo pur di raggiungere la sua meta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
