Fiumicino Onorati | Via Coni Zugna asfaltata entro dicembre

Cdn.ilfaroonline.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 19 settembre 2025 – Dopo il completamento della prima fase degli interventi di bonifica della condotta idrica in via Coni Zugna, a cura di Acea Ato2, avviati lo scorso 23 gennaio nell’ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR e terminati nei primi giorni di giugno, l’Amministrazione comunale si è nuovamente confrontata con Acea Ato2 per fare il punto sull’andamento del cantiere e sui prossimi interventi previsti. “Acea Ato2 ci ha comunicato che la bonifica della condotta idrica non è ancora conclusa” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, per poi aggiungere: “Restano da realizzare gli allacci definitivi, che rappresentano l’ultima fase dell’intervento a rete. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiumicino - onorati

Fiumicino, Onorati: Via Coni Zugna asfaltata entro dicembre; Lavori Acea Ato2 su via Coni Zugna, commercianti e cittadini palesano le loro perplessità attraverso i social; Fiumicino - Inaugurato il Centro Diurno per adulti “La Casa di Enzo”.

fiumicino onorati via coniFiumicino, Onorati: “Via Coni Zugna asfaltata entro dicembre” - Il vice sindaco: "Restano da realizzare gli allacci definitivi, che rappresentano l’ultima fase dell’intervento a rete" ... Segnala ilfaroonline.it

Down informatico, disagi anche a Fiumicino: la delegazione Coni bloccata in aeroporto. Malagò: «Ho un'importante riunione a Parigi» - Ancora disagi a Fiumicino a causa dei tanti ritardi e voli cancellati a causa dei guasti informatici che hanno colpito tutto il mondo. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Onorati Via Coni