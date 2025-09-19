Fiumicino Onorati | Via Coni Zugna asfaltata entro dicembre

Fiumicino, 19 settembre 2025 – Dopo il completamento della prima fase degli interventi di bonifica della condotta idrica in via Coni Zugna, a cura di Acea Ato2, avviati lo scorso 23 gennaio nell’ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR e terminati nei primi giorni di giugno, l’Amministrazione comunale si è nuovamente confrontata con Acea Ato2 per fare il punto sull’andamento del cantiere e sui prossimi interventi previsti. “Acea Ato2 ci ha comunicato che la bonifica della condotta idrica non è ancora conclusa” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, per poi aggiungere: “Restano da realizzare gli allacci definitivi, che rappresentano l’ultima fase dell’intervento a rete. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it