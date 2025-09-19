Fiumicino lavori sulla rete idrica | traffico rallentato in via del Fontanile di Mezza Luna

Fiumicino, 19 settembre 2025 – Sono in corso i lavori sulla rete idrica di Via del Fontanile di Mezza Luna, a cura di Acea Ato2, nell’ambito degli interventi finanziati con fondi PNRR. Le squadre operative stanno procedendo alla sostituzione di una conduttura all’altezza del ponte, subito dopo la zona della Leprignana in direzione Roma. Per la presenza del cantiere si registrano rallentamenti al traffico veicolare, con possibili disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

