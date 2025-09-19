Fiumicino completata la riparazione del semaforo sul ponte di viale Tre Denari
Fiumicino, 19 settembre 2025 – È stata completata la riparazione del semaforo sul ponte di viale Tre Denari, danneggiato nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale. Il dispositivo era stato divelto da un veicolo, il cui conducente si è allontanato senza segnalare il danno. Le squadre tecniche hanno ripristinato la piena funzionalità dell'impianto, che regola il traffico in uno dei tratti più sensibili della viabilità locale. Guasto al semaforo del cavalca-ferrovia di Viale Tre Denari: istituita viabilità provvisoria " I lavori sono stati portati a termine prima del previsto e per questo ringrazio gli uffici e i tecnici intervenuti.
