Fiumicino, 41 rifugiati atterrano in Italia grazie ai corridoi umanitari.

Fiumicino, 19 settembre 2025 – All’aeroporto di Fiumicino, è iniziato simbolicamente un nuovo cammino per undici famiglie di rifugiati, giunte in Italia grazie al programma dei corridoi umanitari. Le 41 persone arrivate provengono da Yemen, Sudan e Somalia e hanno trovato ad accoglierle gli operatori delle sei Caritas diocesane che le accompagneranno nell’integrazione nelle rispettive comunità. Queste famiglie, dopo essere state assistite in Giordania, arriveranno a Trieste, Pescara, Capua, Teggiano, Teano e Cerreto Sannita, dove troveranno supporto nelle fasi di accoglienza, inserimento lavorativo e apprendimento della lingua italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it