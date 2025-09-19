Fiumicello come il Bronx | commercianti in fuga davanti al degrado del quartiere

Brescia, 19 settembre 2025 – “Dopo quasi due anni, ho deciso di trasferire altrove il negozio di famiglia. Dopo che una ragazza è entrata terrorizzata nel mio negozio, perché si sentiva seguita, mi sono resa conto che quel posto che ho sempre creduto sicuro, non è più casa mia”. Lo ha annunciato tra le lacrime, la parrucchiera Paola nella riunione partecipatissima del consiglio di quartiere di Fiumicello su tema sicurezza e degrado. A dare il la, il presidente del CdQ, Alberto Di Martino, che, a fine agosto, ha chiesto e ottenuto un incontro con la sindaca Laura Castelletti, dopo lo scippo in un parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

