FitwalkingForAil invade il centro storico di Palermo | domenica la camminata solidale per la ricerca

Torna in Sicilia per la nona edizione #FitwalkingForAil, la camminata non competitiva promossa dall’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e i mielomi in 38 città italiane, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

FitwalkingForAil "invade" il centro storico di Palermo: domenica la camminata solidale per la ricerca

