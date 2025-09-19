Fitch rialza il rating dell’Italia a BBB+ Giorgetti | Siamo su strada giusta

(Adnkronos) – Come atteso dai mercati, arriva dall'agenzia Fitch la 'promozione' per il rating dell'Italia che sale di un gradino e passa da BBB a BBB+. "Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l Italia sulla giusta strada", dice il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Proprio Fitch era stata l'ultima agenzia a . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: fitch - rialza

Fitch: rialza rating Italia a BBB+, prospettive stabili

Borse europee in rialzo in attesa del giudizio di Fitch sull’Italia https://ilmetropolitano.it/2025/09/19/borse-europee-in-rialzo-in-attesa-del-giudizio-di-fitch-sullitalia/… #ilmetropolitano - X Vai su X

L'agenzia Fitch alza il rating della città. Manfredi: la cura funziona Vai su Facebook

Oltre Fitch L’altro rating che conta nel futuro dell’Italia.

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada» - La revisione al rialzo del rating riflette una ... msn.com scrive

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile - L'ultima volta che Fitch aveva rivisto al rialzo il rating dell'Italia è stato nel dicembre 2021, con il governo di Mario Draghi FITCH BBB+ outlook stabile MOODY'S Baa3 outlook positivo S&P BBB+ ... Lo riporta ansa.it