Fitch promuove l’Italia | ora il rating sale a BBB+

Fitch prevede per l’Italia una crescita dello 0,6% nel 2025, con un’ accelerazione a una media dello 0,8% nel 2026-2027. Lo riporta una nota fornita ad Ansa. «La domanda interna, in particolare gli investimenti, sarà un motore essenziale della crescita a breve termine, compensando la debolezza del settore estero», afferma Fitch mettendo in evidenza che i fondamentali del sistema bancario sono solidi. Sale il rating, outlook è stabile. L’agenzia di Rating Fitch fa alzare il rating italiano da BBB a BBB+. L’outlook è stabile. «Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l Italia sulla giusta strada», ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Open.online