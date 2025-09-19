Roma, 19 settembre 2025 – Ci speravano, ma non ci contavano dalle parti del dicastero di via XX Settembre. E invece, a tarda sera, l’Agenzia di rating Fitch promuove i conti pubblici italiani. Si comprende, dunque, l’immediata soddisfazione del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e della premier Giorgia Meloni, i registi della gestione della finanza pubblica negli ultimi tre anni. Fitch, dunque, alza il rating dell’Italia a BBB+ da BBB. L’outlook è stabile. Dopo S&P, che ha alzato il rating lo scorso 11 aprile, e Moody’s che ha rivisto al rialzo l’outlook in maggio, anche Fitch ora migliora il suo giudizio portandolo a BBB+ con outlook stabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fitch promuove l’Italia e alza il rating. Giorgetti: "Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada”